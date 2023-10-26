Путин навязывает эскалационную игру: отреагирует ли мир на ядерные тренировки России

Владимир Путин не перестает терроризировать мир ядерными угрозами. А на днях российское так называемое минобороны заявило о проведении тренировки по нанесению массированного ядерного удара "в ответ".

Таким образом Россия нарушает договор 1968 года о нераспространении ядерного оружия. Об этом 24 Каналу отметил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Реакция стран

Отреагировать на ядерные угрозы России должны члены Совета безопасности ядерных государств. В частности, говорится о США, Великобритании, Франции и Китае.

"Все страны по этому договору должны использовать все средства. Даже предполагается, что они могут начать войну против России и заставить ее отказаться от этих безумных намерений", – отметил экс-сотрудник КГБ.

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Впрочем, реакция стран сама по себе отсутствует, подчеркнул Жирнов. И для этого есть одна причина.

Они считают, если на это реагировать, значит играть в игру Путина. Потому что он навязывает эскалационную игру. Хотите вы того или нет, но вы повышаете градус противостояния между ядерными державами. Они не хотят играть в эту игру. И потому делают вид, что ничего не происходит,

– объяснил он.

Роль Китая

У мировых лидеров ведущих стран были надежды, что Си Цзиньпин вступит в игру и будет сдерживать Путина в его ядерных пугалах. Но и здесь ничего не сработало. Более того, российский диктатор прибегает к провокациям.

"Си Цзиньпин приехал, были подписаны соответствующие документы, а как только он уехал – вылез Медведев со своими ядерными угрозами. Потом были определенные учения. Слово Китая ничего не стоит, он не сдерживающий фактор", – сказал Жирнов.

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