Путин навязывает эскалационную игру: отреагирует ли мир на ядерные тренировки России
Владимир Путин не перестает терроризировать мир ядерными угрозами. А на днях российское так называемое минобороны заявило о проведении тренировки по нанесению массированного ядерного удара "в ответ".
Таким образом Россия нарушает договор 1968 года о нераспространении ядерного оружия. Об этом 24 Каналу отметил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
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Реакция стран
Отреагировать на ядерные угрозы России должны члены Совета безопасности ядерных государств. В частности, говорится о США, Великобритании, Франции и Китае.
"Все страны по этому договору должны использовать все средства. Даже предполагается, что они могут начать войну против России и заставить ее отказаться от этих безумных намерений", – отметил экс-сотрудник КГБ.
Сергей Жирнов о ядерных угрозах России: смотреть видео
Впрочем, реакция стран сама по себе отсутствует, подчеркнул Жирнов. И для этого есть одна причина.
Они считают, если на это реагировать, значит играть в игру Путина. Потому что он навязывает эскалационную игру. Хотите вы того или нет, но вы повышаете градус противостояния между ядерными державами. Они не хотят играть в эту игру. И потому делают вид, что ничего не происходит,
– объяснил он.
Роль Китая
У мировых лидеров ведущих стран были надежды, что Си Цзиньпин вступит в игру и будет сдерживать Путина в его ядерных пугалах. Но и здесь ничего не сработало. Более того, российский диктатор прибегает к провокациям.
"Си Цзиньпин приехал, были подписаны соответствующие документы, а как только он уехал – вылез Медведев со своими ядерными угрозами. Потом были определенные учения. Слово Китая ничего не стоит, он не сдерживающий фактор", – сказал Жирнов.
Ядерные тренировки в России: что об этом известно
- 25 октября в России была проведена ядерная тренировка под руководством Владимира Путина. Он наблюдал за всем по видеосвязи. Их сценарий предполагал ответ на вроде бы удар со стороны противника.
- К тренировкам привлекли мобильную установку "Ярс". Это атомная подлодка. А также два стратегических ракетоносца.
- Пуски ракет осуществляли из нескольких точек. В Кремле традиционно заявили, что "все поставленные задачи выполнили".