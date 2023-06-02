Это 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что пока не было применено ядерное оружие, поскольку не перейдены условные "красные линии". Даже события в Брянской области не рассматривались как угроза территориальной целостности.

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Предел применения ядерки

Россия не может достичь целей, которые ставила перед собой в начале полномасштабного вторжения. 15 месяцев войны и предстоящее контрнаступление еще больше отвергнут ее от этого, отметил Вигиринский. Впрочем, проиграть репутационно страна-агрессор тоже не может.

"И вот этот предел с применением ядерного оружия, как демонстрации силы, когда все должны прийти и сказать: давайте заканчивайте, потому что перерастет в неконтролируемую войну. Это момент, когда стороны не хотят этого допустить, а Россия готова, потому что проиграет. Впрочем, это только мое предположение", – сказал политолог.

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Также Андрей Вигиринский добавил, что повод должен быть весомым, чтобы возмутилось общество и кремлевские руководители могли для них оправдать вероятную ядерную атаку и оправдаться перед другими странами. Мол, "не оставили выбор".

Это не о дроне, который долетит до Кремля и повредит кровлю. Когда западные партнеры передают оружие, они подчеркивают на его неиспользование в России, потому что это может стать финальным аргументом для в развязывании войны.

– также предположил политолог.

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