Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, перемещение ядерного оружия в Беларусь немного больше даже угрожает Европе, чем Украине.

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Ведь за прошедшие годы на так называемых учениях "Запад", которые проходили на территории Беларуси, Россия неоднократно тренировала нанесение ядерных ударов. По некоторой информации, речь шла о Польше, некоторых скандинавских странах и, возможно, Германии.

Они отрабатывали это на учениях. О применении против Украины информации не было. Но ситуация с тех пор изменилась. Поэтому нельзя исключать риски,

– заметил Мусиенко.

Как должно отреагировать НАТО на эту угрозу

По мнению Мусиенко, на этот раз нужно обойтись не только политическими заявлениями и разными осуждениями. Следует сделать два четких шага, которые усилит позицию Альянса.

Прежде всего, нужно работать над тем, чтобы сформировать противоракетный щит. В частности, это предполагает передачу большого количества систем ПВО и ПРО для Украины. Это поможет гарантировать отражение атак, если ракеты попытаются запустить через Украину.

Польша может продолжать настаивать на том, чтобы американское ядерное оружие базировалось в Польше и находилось под управлением Штатов. Это будет отличный элемент сдерживания. Также нужно размещать системы THAAD, которые способны перехватывать баллистические цели на высоте более 50 километров.

– подчеркнул Мусиенко.

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Кроме того, НАТО должно было б продемонстрировать решительность и разместить дополнительные силы в странах Балтии и Польши. Путин посылает сигнал Альянсу, на который обязательно нужно жестко ответить.

Перемещение ядерного оружия в Беларусь: коротко