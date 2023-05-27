Об этом 24 Каналу сказал генерал армии, председатель Службы внешней разведки в 2005 – 2010 годах Николай Маломуж. По его словам, Владимир Путин дожал Лукашенко.
Важно Игра в эскалацию: когда и сколько ядерных боезарядов Россия может разместить в Беларуси
"Есть официальное решение о том, что никаких "кнопок" у Лукашенко не будет, они будут в Москве. Это предусмотрено открытым соглашением между минобороны России и минобороны Беларуси", – пояснил Маломуж.
Россия пренебрегла международными соглашениями
Бывший глава внешней разведки подчеркнул, что Россия пренебрегла международными соглашениями о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, Москва проигнорировала декларацию, подписанную несколько недель назад с Китаем.
"Путин дал под дых Си Цзиньпину – и все. А Си Цзиньпин это не прощает", – добавил Маломуж.
Теперь ситуация находится под плотным контролем НАТО. Если Путин попытается разместить ядерный арсенал в Беларуси, это может угрожать ядерным ударом со стороны Североатлантического союза. Потому Лукашенко очень рискует, но у него нет выбора.
Что делать во время ядерного взрыва / Инфографика 24 Канала
Что этому предшествовало
- Утром 25 мая стало известно, что Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Министры обороны двух стран подписали соответствующий документ.
- Перед этим Александр Лукашенко ездил в Москву. Он хотел обсудить с Владимиром Путиным вопросы ядерного оружия.
- Аналитики ISW считают, что решение разместить ядерное оружие на территории Беларуси создает риски для режима ее самопровозглашенного президента. Российское военное руководство хочет получить доступ ко всем военным мощностям Беларуси.