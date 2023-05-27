Про це 24 Каналу сказав генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005 – 2010 роках Микола Маломуж. За його словами, Владімір Путін дотиснув Лукашенка.

Важливо Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі

"Є офіційне рішення про те, що жодних "кнопок" у Лукашенка не буде, вони будуть у Москві. Це передбачено відкритою угодою між міноборони Росії та міноборони Білорусі", – пояснив Маломуж.

Росія знехтувала міжнародними угодами

Колишній очільник зовнішньої розвідки наголосив, що Росія знехтувала міжнародними угодами про нерозповсюдження ядерної зброї. Крім того, Москва злегковажила декларацією, підписаною кілька тижнів тому з Китаєм.

"Путін дав під дих Сі Цзіньпіну – і все. А Сі Цзіньпін це не прощає", – додав Маломуж.

Тепер ситуація під щільним контролем НАТО. Якщо Путін спробує розмістити ядерний арсенал у Білорусі, це може загрожувати ядерним ударом з боку Альянсу. Тому Лукашенко дуже ризикує, але в нього немає вибору.



Що робити під час ядерного вибуху / Інфографіка 24 Каналу

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