Про це 24 Каналу сказав генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005 – 2010 роках Микола Маломуж. За його словами, Владімір Путін дотиснув Лукашенка.
Важливо Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі
"Є офіційне рішення про те, що жодних "кнопок" у Лукашенка не буде, вони будуть у Москві. Це передбачено відкритою угодою між міноборони Росії та міноборони Білорусі", – пояснив Маломуж.
Росія знехтувала міжнародними угодами
Колишній очільник зовнішньої розвідки наголосив, що Росія знехтувала міжнародними угодами про нерозповсюдження ядерної зброї. Крім того, Москва злегковажила декларацією, підписаною кілька тижнів тому з Китаєм.
"Путін дав під дих Сі Цзіньпіну – і все. А Сі Цзіньпін це не прощає", – додав Маломуж.
Тепер ситуація під щільним контролем НАТО. Якщо Путін спробує розмістити ядерний арсенал у Білорусі, це може загрожувати ядерним ударом з боку Альянсу. Тому Лукашенко дуже ризикує, але в нього немає вибору.
Що робити під час ядерного вибуху / Інфографіка 24 Каналу
Що цьому передувало
- Вранці 25 травня стало відомо, що Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Міністри оборони двох країн підписали відповідний документ.
- Перед цим Александр Лукашенко їздив до Москви. Він хотів обговорити з Владіміром Путіним питання ядерної зброї.
- Аналітики ISW вважають, що рішення розмістити ядерну зброю на території Білорусі створює ризики для режиму її самопроголошеного президента. Російське військове керівництво хоче отримати доступ до всіх військових потужностей Білорусі.