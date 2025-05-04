Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Владіміра Путіна в інтерв'ю для російських ЗМІ.

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Чи можливе застосування Росією ядерної зброї

Пропагандист поцікавився у Путіна про те, чому за три роки повномасштабної війни, Росія досі не використала ядерну зброю попри бажання частини російського народу "шарахнути".

За словами російського диктатора, спроби спровокувати Росію на використання ядерної зброї були, однак для вагомих причин для цього не було.

Не було необхідності застосовувати ядерну зброю. Сподіваюся, і не знадобиться,

– заявив Путін.

Він також висловив впевненість у тому, що у Росії достатньо сил та засобів для того, аби "довести почате у 2022 році до логічного завершення, з потрібним для Росії результатом"

Зверніть увагу! Американський журналіст Боб Вудворд у своїй книзі "Війна" писав про війну в Україні та президентський термін Джо Байдена. Він розповів, що західні розвідки різко підвищили ймовірність застосування Росією ядерної зброї після того, як ЗСУ звільнили Херсон і райони Харківської області. За словами джерел Вудворда, Москва знизила градус ядерної риторики після того, як на неї чинили тиск США і деякі союзники, зокрема Китай.

Крім того, Путін переконаний, що "мир з Україною неминучий". Він вважає, що це лише "питання часу.

Нагадаємо, що секретар Радбезу Росії Сєргєй Шойгу нещодавно заявив про готовність країни застосувати ядерну зброю. За його словами, "ядерне стримування" застосовуватимуться "щодо держав і військових коаліцій, які розглядають Росію як потенційного противника, що мають зброю масового ураження або значний бойовий потенціал сил загального призначення".