Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, переміщення ядерної зброї до Білорусі дещо більше навіть загрожує Європі, ніж Україні.

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Адже упродовж минулих років на так званих навчаннях "Захід", які відбувалися на території Білорусі, Росія неодноразово тренувала завдавання ядерних ударів. За деякою інформацією, йшлося про Польщу, деякі скандинавські країни та, можливо, Німеччину.

Вони відпрацьовували це на навчаннях. Про застосування проти України інформації не було. Але ситуація з того часу змінилася. Тому не можна відкидати ризики,

– зауважив Мусієнко.

Як мало б відреагувати НАТО на цю загрозу

На думку Мусієнка, цього разу потрібно обійтися не лише політичними заявами та різними засудженнями. Варто зробити 2 чітких кроки, які посилять позицію Альянсу.

Насамперед потрібно працювати над тим, щоб сформувати протиракетний щит. Зокрема, це передбачає передачу значної кількості систем ППО та ПРО для України. Це допоможе гарантувати відбиття атак, якщо ракети спробують запустити через Україну.

Польща може продовжувати наполягати на тому, щоб американська ядерна зброя базувалася в Польщі та перебувала під управлінням Штатів. Це буде чудовий елемент стримування. Також потрібно розміщувати системи THAAD, які здатні перехоплювати балістичні цілі на висоті в понад 50 кілометрів,

– наголосив Мусієнко.

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Окрім цього, НАТО мало б продемонструвати рішучість і розмістити додаткові сили в країнах Балтії та Польщі. Путін посилає сигнал для Альянсу, на який обов'язково потрібно жорстко відповісти.

Переміщення ядерної зброї до Білорусі: коротко