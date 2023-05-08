Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, видеоблогер Глеб Пьяных. Он уверен, что Путин не будет применять ядерное оружие против Украины.
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Могут сбросить ядерную бомбу над Каспием
По его словам, если президент России Владимир Путин все же решится применить ядерное оружие, это обойдется ему большой ценой: если он это сделает, то его конец наступит гораздо быстрее.
"По моему мнению, Бог не даст этого сделать. Путин может дать команду, но сразу после этого случится ряд событий: либо не загрузят, либо не запустится, либо заржавела, либо не вылетела, либо пилот, узнав, что он должен сделать, все бросит и напьется. В любом случае произойдет какое-то событие, которое не позволит ядерному оружию долететь до Украины", – заявил Пьяных.
Глеб Пьяных о вероятности применения ядерного оружия: смотреть видео
Он добавил, что существует большая вероятность, что россияне могут уронить ядерное оружие над Каспийским морем. Такую ситуацию нельзя исключать, ведь у россиян такое случается постоянно.
Сколько они уже таких ракет "потеряли" – и в Каспии, убив сотни тюленей, и недавно в Белгороде,
– отметил оппозиционер.
Ядерные угрозы России: главное
- С начала полномасштабного вторжения Россия постоянно грозится применением ядерного оружия, если будут перейдены мифические "красные линии".
- За словами постоянной представительницы Владимира Зеленского в АР Крым Тамилы Ташевой, есть западные политики, которые боятся освобождения Крыма. Они до сих пор верят, что Путин отважится применить ядерное оружие.
- Директор ЦРУ США Эврил Хейнс во время слушаний в Сенате выразила сомнение в том, что Кремль способен на принятие соответствующего решения.