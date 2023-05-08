Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, видеоблогер Глеб Пьяных. Он уверен, что Путин не будет применять ядерное оружие против Украины.

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Могут сбросить ядерную бомбу над Каспием

По его словам, если президент России Владимир Путин все же решится применить ядерное оружие, это обойдется ему большой ценой: если он это сделает, то его конец наступит гораздо быстрее.

"По моему мнению, Бог не даст этого сделать. Путин может дать команду, но сразу после этого случится ряд событий: либо не загрузят, либо не запустится, либо заржавела, либо не вылетела, либо пилот, узнав, что он должен сделать, все бросит и напьется. В любом случае произойдет какое-то событие, которое не позволит ядерному оружию долететь до Украины", – заявил Пьяных.

Глеб Пьяных о вероятности применения ядерного оружия: смотреть видео

Он добавил, что существует большая вероятность, что россияне могут уронить ядерное оружие над Каспийским морем. Такую ситуацию нельзя исключать, ведь у россиян такое случается постоянно.

Сколько они уже таких ракет "потеряли" – и в Каспии, убив сотни тюленей, и недавно в Белгороде,

– отметил оппозиционер.

Ядерные угрозы России: главное