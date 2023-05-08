Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, відеоблогер Гліб П'яних. Він впевнений, що Путін не буде застосувати ядерну зброю проти України.

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Можуть скинути ядерну бомбу над Каспієм

За його словами, якщо президент Росії Владімір Путін все ж наважиться застосувати ядерну зброю, то це обійдеться йому великою ціною: якщо він це зробить, то його кінець настане набагато швидше.

"На мою думку, Бог не дасть цього зробити. Путін може дати команду, але одразу після цього трапиться низка подій: або не завантажать, або не запуститься, або заіржавіла, або не вилетіла, або пілот, дізнавшись, що він має зробити, все кине і нап’ється. У будь-якому випадку станеться якась подія, яка не дозволить ядерній зброї долетіти до України", – заявив П'яних.

Гліб П'яних про ймовірність застосування ядерної зброї: дивитись відео

Він додав, що існує велика ймовірність, що росіяни можуть упустити ядерну зброю над Каспійським морем. Таку ситуацію не можна виключати, адже у росіян таке трапляється постійно.

Скільки вони вже таких ракет "загубили" – і в Каспії, вбивши сотні тюленів, і нещодавно в Бєлгороді,

– зазначив опозиціонер.

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