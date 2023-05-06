Таміла Ташева – постійна представниця Володимира Зеленського в АР Крим – заявила, що декілька західних політиків бояться звільнення Криму. Вони досі вірять, що бункерний дід наважиться застосувати ядерну зброю.

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Вони стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними, як для мешканців півострова, так і для України загалом. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути його,

– заявила Ташева.

Імен політиків, які бояться ядерної війни, вона не називає. Окрім того, Ташева не вірить, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю. Бункерний дід розуміє, що це стане для нього точкою неповернення.

Ташева наголосила, що Україна звільнила Херсон пів року тому. Тактичну ядерну зброю Росія не застосувала, хоча, згідно з ядерною доктриною бункерного діда, це мало статися негайно.

Крим вже невдовзі звільнять