Тамила Ташева – постоянная представительница Владимира Зеленского в АР Крым – заявила, что несколько западных политиков боятся освобождения Крыма. Они до сих пор верят, что бункерный дед отважится применить ядерное оружие.

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Они утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромны как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его,

– заявила Ташева.

Имен политиков, боящихся ядерной войны, она не называет. Кроме того, Ташева не верит, что Путин отважится применить ядерное оружие. Бункерный дед понимает, что это станет для него точкой невозврата.

Ташева подчеркнула, что Украина освободила Херсон полгода назад. Тактическое ядерное оружие Россия не применила, хотя согласно ядерной доктрине бункерного деда, это должно было произойти немедленно.

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