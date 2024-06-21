Загрози не було, був привід для війни: куди зникли російські війська з кордону НАТО

Росія, яка постійно кричить, що їй загрожує Північноатлантичний альянс, після приєднання Фінляндії до НАТО, перекинула в Україну свої війська, які раніше перебували біля фінського кордону. Гарнізони й військові бази Росії практично пусті, хоча Москва грозилася, що навпаки посилить їх.

За даними фінської розвідки, така ситуація зараз у військових базах по всій Росії, крім Підмосков'я. Зокрема, близько 80% техніки й солдатів з баз біля кордону з Фінляндією використовується у війні проти України. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп пояснив 24 Каналу, чому Росія оголила свої кордони.

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Путін боїться втратити можливість захопити Україну

Сьогодні НАТО побоюється ескалації й навіть боїться робити незначні кроки, які могли б призвести до загострення ситуації. Росія розуміє, що ніхто на неї нападати не збирається, тому оголила всі свої кордони, зокрема, з новоспеченими країнами НАТО.

До речі, коли на порядку денному став вступ в Альянс Швеції та Фінляндії, що повинно бути провалом зовнішньої політики Владіміра Путіна, адже він все життя бореться проти розширення НАТО, а тут його дії призвели до того, що одна країна, яка не воювала понад 200 років, а інша нейтральна й завжди враховувала російські-радянські інтереси, раптово приєдналися до Північноатлантичного альянсу, то диктатор сприйняв це достатньо спокійно.

Інша справа Україна вступає в НАТО. Такий сценарій сприймається не як загроза безпеці Росії, а так, що якщо наша держава приєднається до Альянсу, то у Росії безповоротно зникає можливість захоплення українських територій.

Яка першочергова ціль Росії

На тлі накопичення російських військ біля кордонів України у грудні 2021 року Владімір Путін висунув вимоги США та НАТО щодо "гарантій безпеки". Зокрема, Москва вимагала від США та НАТО гарантій невступу до Альянсу України та Грузії та відмови від ведення будь-якої військової діяльності на території України, у Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.

Після відмови США та НАТО виконати ультиматум Москви, 24 лютого 2022 року Росія розпочала вторгнення в Україну.

Вже тоді стало зрозуміло, що це лише причина для реалізації головної цілі – створення, як Путін це формулює, "трієдиного русского государства", захопивши значну частину України та Білорусі,

– зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.

Водночас розмови Кремля про НАТО це абсолютно другорядні речі. За великим рахунком, всі, хто у Росії при здоровому глузді, розуміли, що Північноатлантичний альянс не збирався нападати на Росію.