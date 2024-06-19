За даними розвідки, близько 80% військових ресурсів з цих баз зараз використовується у війні проти України. Супутникові знімки підтверджують, що на базах залишилися лише інструктори та новобранці.

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Що відомо про перекидання російських військ з-під кордону Фінляндії

Російські військові бази біля кордону з Фінляндією, попри погрози Москви через вступ цієї країни до НАТО, зараз майже порожні, оскільки особовий склад і техніку перекинули на війну проти України.

За даними розвідки, близько 80% техніки та солдатів з російських баз біля фінського кордону було перекинуто на війну в Україні. На базах залишилися лише інструктори та новобранці, тоді як контрактників відправили воювати.

За інформацією видання, Росія "вигрібає" техніку та військових зі своїх баз не тільки під фінськими кордонами, а по всій своїй території, окрім Підмосков’я.

Супутникові знімки підтверджують ці зміни, наприклад, на військовій базі під Петрозаводськом, де зникли десятки одиниць техніки, з’явився новий ангар, а техніка, що залишилася, тепер стоїть просто неба.

Що показали супутникові знімки / Фото Yle

На базі в Каук’ярві (перейменоване росіянами у Кам’янку) встановлено численні намети для проживання мобілізованих або призовників, які проходять базову підготовку.

Втім, за інформацією фінської розвідки, ППО довкола Санкт-Петербурга залишається досить сильною.