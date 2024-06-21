Угрозы не было, был повод для войны: куда исчезли российские войска с границы НАТО

Россия, которая постоянно кричит, что ей угрожает Североатлантический альянс, после присоединения Финляндии к НАТО, перебросила в Украину свои войска, которые ранее находились у финской границы. Гарнизоны и военные базы России практически пусты, хотя Москва грозилась, что наоборот усилит их.

По данным финской разведки, такая ситуация сейчас в военных базах по всей России, кроме Подмосковья. В частности, около 80% техники и солдат с баз у границы с Финляндией используется в войне против Украины. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп объяснил 24 Каналу, почему Россия обнажила свои границы.

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Путин боится потерять возможность захватить Украину

Сегодня НАТО опасается эскалации и даже боится делать незначительные шаги, которые могли бы привести к обострению ситуации. Россия понимает, что никто на нее нападать не собирается, поэтому оголила все свои границы, в частности, с новоиспеченными странами НАТО.

Кстати, когда на повестке дня стало вступление в Альянс Швеции и Финляндии, что должно быть провалом внешней политики Владимира Путина, ведь он всю жизнь борется против расширения НАТО, а тут его действия привели к тому, что одна страна, которая не воевала более 200 лет, а другая нейтральная и всегда учитывала российские-советские интересы, внезапно присоединились к Североатлантическому альянсу, то диктатор воспринял это достаточно спокойно.

Другое дело Украина вступает в НАТО. Такой сценарий воспринимается не как угроза безопасности России, а так, что если наше государство присоединится к Альянсу, то у России безвозвратно исчезает возможность захвата украинских территорий.

Какая первоочередная цель России

На фоне накопления российских войск у границ Украины в декабре 2021 года Владимир Путин выдвинул требования США и НАТО по "гарантиям безопасности". В частности, Москва требовала от США и НАТО гарантий невступления в Альянс Украины и Грузии и отказа от ведения любой военной деятельности на территории Украины, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

После отказа США и НАТО выполнить ультиматум Москвы, 24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину.

Уже тогда стало понятно, что это лишь причина для реализации главной цели – создания, как Путин это формулирует, "триединого русского государства", захватив значительную часть Украины и Беларуси,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

В то же время разговоры Кремля о НАТО это абсолютно второстепенные вещи. По большому счету, все, кто в России в здравом уме, понимали, что Североатлантический альянс не собирался нападать на Россию.