Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что во время G7, "Рамштайна" или при встречах, организованных Пентагоном, безусловно, обсуждали варианты физической ликвидации Путина. Он считает, что это необходимые действия.

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Планируют ли ликвидировать Путина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерные силы НАТО находятся в повышенной боевой готовности, в частности США и Великобритания.

"Мы в начале ядерной войны. До этого только Путин угрожал ядерной войной миру, а теперь НАТО угрожает России", – сказал Михаил Шейтельман.

По мнению политтехнолога, на Западе размышляют о ликвидации Путина, ведь это может стать альтернативой начала ядерной войны.

Если это способ остановить ядерную войну, то его могут применить. Путин также понимает это, он так ликвидировал Пригожина – силами ПВО или подрывом самолета,

– подчеркнул он.

Путин нигде не будет в безопасности

Кремлевский диктатор не застрахован от ликвидации ни в России, ни в тех странах, куда прилетает с визитом. По мнению Шейтельмана, его спецслужбы принимают все необходимые меры безопасности. Он летает только в сопровождении истребителей.

Где угодно с ним может произойти что угодно, однако это чрезвычайно важное политическое решение (физическая ликвидация Путина – 24 Канал), которое примут только в критической ситуации. Если будет высокая вероятность, что Путин планирует применить ядерное оружие, то Джо Байдену придется принимать решение наносить удар по России, или нет,

– отметил Михаил Шейтельман.