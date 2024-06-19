Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что это уже второй Aurus, который Путин дарит Ким Чен Ыну. Впервые он получил подарок от кремлевского диктатора во время визита в Россию в 2023 году.

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Путин и Ким Чен Ын на красной дорожке

Борис Тизенгаузен заметил, что Ким Чен Ын и Путин ехали в Пхеньяне по красным дорожкам – их расстелили везде, где проезжало их авто. Вокруг стояли жители Северной Кореи, встречая их с восторгом.

Там происходил "шабаш" – поставили в ряды детей, взрослых, которые махали российскими флагами. Странно, что ехали они (Путин и Ким Чен Ын – 24 Канал) на Mercedes – на машине Запада, "что загнивает",

– говорил он.

По словам политтехнолога, два диктатора вылезли в люк этой машины, чтобы приветствовать людей. Между ними был также и переводчик, чтобы Путин и Ким Чен Ын могли общаться.

Это очень смешное зрелище: люди вокруг махали от радости цветами, а диктаторы ехали по красной дороге. Я думал, что в современном мире таких "картин" уже не должно было бы быть,

– высказался Борис Тизенгаузен.