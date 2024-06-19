Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що це вже другий Aurus, який Путін дарує Кім Чен Ину. Вперше він отримав подарунок від кремлівського диктатора під час візиту до Росії у 2023 році.

Дивіться також У РНБО пояснили, що означають заяви Путіна під час візиту до Північної Кореї

Путін та Кім Чен Ин на червоній дорожчі

Борис Тизенгаузен зауважив, що Кім Чен Ин і Путін їхали у Пхеньяні по червоних доріжках – їх розстелили всюди, де проїжджало їхнє авто. Довкола стояли мешканці Північної Кореї, зустрічаючи їх із захопленням.

Там відбувався "шабаш" – поставили у ряди дітей, дорослих, які махали російськими прапорами. Дивно, що їхали вони (Путін та Кім Чен Ин – 24 Канал) на Mercedes – на машині Заходу, "що загниває",

– казав він.

За словами політтехнолога, два диктатори вилізли у люк цієї машини, щоб вітати людей. Між ними був також і перекладач, щоб Путін та Кім Чен Ин могли спілкуватись.

Це дуже смішне видовище: люди довкола махали від радості квітами, а диктатори їхали по червоній дорожчі. Я думав, що у сучасному світі таких "картин" уже не мало б бути,

– висловився Борис Тизенгаузен.