Зокрема, Путін заявив про те, що КНДР підтримує Росію у війні проти України. Диктатори також уклали договір про стратегічне партнерство.

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Як в РНБО оцінили заяви Путіна під час візиту до КНДР

За словами очільника Кремля, новий договір між КНДР та Росією стане основою відносин між двома державами "на довгі роки".

Зі свого боку Кім Чен Ин заявив, що він підтримує збройну агресію Росії проти України. Він вважає, що своїми діями вона "підтримує стратегічний баланс у світі".

Візит до Пхеньяна свідчить, що Путін шукає будь-які можливості продовжувати війну, та вчергове доводить брехливість його заяв про "готовність до миру",

– зазначають в Центрі протидії дезінформації.

Там також додали, що російський диктатор і досі продовжує вірити у те, що він продовжує залишатися впливовим гравцем на політичній арені. Втім, в умовах обмеженого кола партнерів, які готові допомогти йому із постачанням зброї, Путін вимушений був робити поклони перед лідером ізольованої тоталітарної держави.

Зауважимо, що це був перший за 24 роки візит російського диктатора до КНДР. Спілкування Путіна та Кім Чен Ина почалося одразу після їх зустрічі.