Как пишут журналисты оппозиционного росСМИ, это подтверждают источники в окружении Путина. И даже на параде к сакральному празднику 9 мая российский президент также боялся за собственную жизнь, поэтому был в бронежилете.

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Путин носит бронежилет на публике

Охрана Путина всегда была на высоком уровне, однако в 2023 году страх за собственную жизнь достиг нового уровня. Так, спецслужбы рекомендовали российскому президенту появляться на публике исключительно в бронежилете. Как говорят источники росСМИ в окружении Путина, в этом году 9 мая во время парада Путин также был в скрытом бронежилете.

Британский консультант по вопросам безопасности Джейд Миллер проанализировал кадры с парада 9 мая 2024 года и подтвердил, что российский президент действительно был в бронежилете. На это указывают скованные движения и еще несколько деталей.

Путин ходит довольно скованно, и на спине его пальто не видно естественных складок при ходьбе и рукопожатии военнослужащих. Верхняя часть тела Путина выглядит неестественно, а его плечи кажутся довольно широкими и квадратными, не видно формы спины и лопаток,

– заявил Миллер.

Он также добавил, что на некоторых кадрах заметно, что Путину что-то приносит дискомфорт. Российский президент часто поднимает и поправляет плечи, что подтверждает факт того, что он носит бронежилет. Так, во время долгого ношения баллистический жилет имеет значительный вес, поэтому во время длительного ношения он может вызывать дискомфорт и раздражение.

"Видно, что Путин держит пальто высоко застегнутым, и видно, что он проверяет, застегнуто ли оно, будто пытается убедиться, что никто не видит что под пальто. По моему профессиональному мнению, Путин во время посещения парада носит определенную форму баллистической защиты", – подытожил Миллер.

В то же время в Кремле официально отрицают, что Путин носит бронежилет на публичных мероприятиях. Представитель Дмитрий Песков утверждает, что меры безопасности якобы остаются на таком же уровне.

Путин мог быть в бронежилете даже во время новогоднего обращения

Во время новогоднего обращения в 2023 году Владимир Путин также мог быть в бронежилете. В частности, об этом свидетельствуют странные выступы на спине российского президента.

Так, в сети обратили внимание на то, что во время поздравления с новым 2023 годом Путин повернулся спиной к камере. В этот момент на его спине видно странный выступ, будто от бронежилета. Хотя в Кремле традиционно все опровергали, впрочем, такие радикальные меры безопасности свидетельствуют, что российский президент может бояться даже собственных приспешников.