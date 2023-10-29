Лавров об'їздив усю "вісь зла": якими є стосунки Росії та ХАМАС

Російське міністерство закордонних справ днями похизувалося зустріччю із представниками ХАМАС. Імовірно, це є свідченням того, що Владімір Путін готовий до співпраці навіть із найконтроверсійнішими формуваннями.

Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка Ольга Курносова. За її словами, своєю співпрацею з ХАМАС Кремль кидає виклик західному світу, на який той має відповісти.

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Росія розширює ланцюг "вісі зла"

Фактично, цією зустріччю Кремлю засвідчив, що будь-які сили, що розхитують чинний світовий порядок, можуть розраховувати на його прихильність. Цей візит можна вважати черговим зусиллям Росії щодо формування "вісі зла", до якої раніше вже ввійшли Тегеран та Пхеньян.

"Обидві сторони, описуючи зустріч, намагаються “відмазати” одна одну, прикриваючись питанням заручників. Але правда полягає в тому, що під час нападу на Ізраїль ХАМАС використовував російську зброю (а також – що російські хакери могли йому допомогти – 24 Канал)", – зазначила російська опозиціонерка.

В цілому ж, сприйняття ізраїльсько-палестинського конфлікту в світі лише підтверджує той факт, що він є цивілізаційним. По всьому світу на підтримку Палестини проходять мітинги, які є свідченням, що через плекання цінності людського життя Захід стає вкрай вразливим перед терористами, для яких людське життя нічого не вартує.

Ольга Курносова про співпрацю Росії та ХАМАС: дивіться відео

Для того, щоб подолати цю вразливість, Захід повинен продемонструвати політичну волю. Не лише у випадку з ХАМАС, а й щодо Росії, яка сьогодні є головним світовим злочинцем, що кидає виклик глобальній безпеці.

"Втім, Ізраїль вже встиг ліквідувати значну кількість очільників ХАМАС за допомогою авіадударів. І мені хотілося б, щоб люди з Кремля, читаючи ці повідомлення, розуміли, що у випадку переходу "червоних ліній" їх також може спіткати подібна доля", – висловила сподівання Курносова.

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