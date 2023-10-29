Лавров объездил всю "ось зла": каковы отношения России и ХАМАС

Российское министерство иностранных дел на днях похвасталось встречей с представителями ХАМАС. Вероятно, это свидетельство того, что Владимир Путин готов к сотрудничеству даже с наиболее контрверсионными формированиями.

Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. По ее словам, своим сотрудничеством с ХАМАС Кремль бросает вызов западному миру, на что тот должен ответить.

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Россия расширяет цепь "оси зла"

Фактически этой встречей Кремлю засвидетельствовал, что любые силы, расшатывающие действующий мировой порядок, могут рассчитывать на его благосклонность. Этот визит можно считать очередным усилием России по формированию "оси зла", в которую ранее уже вошли Тегеран и Пхеньян.

"Обе стороны, описывая встречу, пытаются "отмазать" друг друга, прикрываясь вопросом заложников. Но правда заключается в том, что во время нападения на Израиль ХАМАС использовал российское оружие (а также что российские хакеры могли ему помочь – 24 Канал)", – отметила российская оппозиционерка.

В целом же восприятие израильско-палестинского конфликта в мире лишь подтверждает тот факт, что он является цивилизационным. По всему миру в поддержку Палестины проходят митинги, свидетельствующие, что из-за взращивания ценности человеческой жизни Запад становится крайне уязвимым перед террористами, для которых человеческая жизнь ничего не стоит.

Ольга Курносова о сотрудничестве России и ХАМАС: смотрите видео

Для того чтобы преодолеть эту уязвимость, Запад должен продемонстрировать политическую волю. Не только в случае с ХАМАС, но и по отношению к России, которая сегодня является главным мировым преступником, бросающим вызов глобальной безопасности.

"Впрочем, Израиль уже успел ликвидировать значительное количество руководителей ХАМАС с помощью авиаударов. И мне хотелось бы, чтобы люди из Кремля, читая эти сообщения, понимали, что в случае перехода "красных линий" их тоже может постичь подобная судьба", – выразила надежду Курносова.

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