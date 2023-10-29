Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. По ее словам, своим сотрудничеством с ХАМАС Кремль бросает вызов западному миру, на что тот должен ответить.
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Россия расширяет цепь "оси зла"
Фактически этой встречей Кремлю засвидетельствовал, что любые силы, расшатывающие действующий мировой порядок, могут рассчитывать на его благосклонность. Этот визит можно считать очередным усилием России по формированию "оси зла", в которую ранее уже вошли Тегеран и Пхеньян.
"Обе стороны, описывая встречу, пытаются "отмазать" друг друга, прикрываясь вопросом заложников. Но правда заключается в том, что во время нападения на Израиль ХАМАС использовал российское оружие (а также что российские хакеры могли ему помочь – 24 Канал)", – отметила российская оппозиционерка.
В целом же восприятие израильско-палестинского конфликта в мире лишь подтверждает тот факт, что он является цивилизационным. По всему миру в поддержку Палестины проходят митинги, свидетельствующие, что из-за взращивания ценности человеческой жизни Запад становится крайне уязвимым перед террористами, для которых человеческая жизнь ничего не стоит.
Ольга Курносова о сотрудничестве России и ХАМАС: смотрите видео
Для того чтобы преодолеть эту уязвимость, Запад должен продемонстрировать политическую волю. Не только в случае с ХАМАС, но и по отношению к России, которая сегодня является главным мировым преступником, бросающим вызов глобальной безопасности.
"Впрочем, Израиль уже успел ликвидировать значительное количество руководителей ХАМАС с помощью авиаударов. И мне хотелось бы, чтобы люди из Кремля, читая эти сообщения, понимали, что в случае перехода "красных линий" их тоже может постичь подобная судьба", – выразила надежду Курносова.
Израиль начал операцию в Газе: почему к ней не относятся неоднозначно
- Сразу после того, как стало известно о преступлениях ХАМАС против гражданского населения, Израиль пообещал нанести ответный удар. В течение трех недель войны его воздушные силы нанесли многочисленные удары по Сектору Газы, в которых могли погибнуть сотни мирных жителей.
- Соответственно, даже не начав наземного вторжения в регион, Тель-Авив нанес жителям Сектора Газа сопоставимые потери с теми, которые он понес от боевиков 7 октября. Однако ситуация тяготится тем, что Сектор Газа не имеет устойчивой экономики, а очень сильно зависит от помощи из Египта и Израиля.
- Сейчас в Газе практически отсутствует электричество, а также проблемы с продуктами. Из-за блокады Тель-Авива ситуация приближается к критической, ведь на небольшой территории Газы проживает около 2 млн палестинцев. Значительная часть из них ранее проживала на территории, взятой в 20 веке под контроль Израиля.
- Объявленная цель операции Тель-Авива в секторе Газа – уничтожение группировки ХАМАС. Однако это может привести к росту жертв среди гражданских палестинцев, что заставляет Израиль пересматривать свои планы на вторжение и корректировать их.
- На этой неделе в Генассамблее ООН прошла резолюция с призывом к прекращению огня между ХАМАС и Израилем. Вероятно, она была мотивирована именно заботой о жизни гражданских жителей Сектора Газа. В то же время, поправка к резолюции, в которой осуждались террористические действия ХАМАС, не получила кворума (ее поддержали 88 стран из необходимых 120).