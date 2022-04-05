Росія створює ядерну небезпеку, – Держатомрегулювання про домовленості між МАГАТЕ та Росатомом

МАГАТЕ і Росатом нібито домовилися про "забезпечення безпеки" ядерних об'єктів в Україні. На це жорстко відреагували в Держатомрегулювання, де вказали на недопустимість таких договорів.

В Інспекції ядерного регулювання України перерахували одразу кілька моментів, коли росіяни порушили міжнародні норми ядерної безпеки. Цю заяву оприлюднили 4 квітня.

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"Просто взаємовиключні процеси"

У Держатомрегулюванні наголосили, що окупаційні війська не можуть забезпечувати безпеку ядерних об'єктів. Адже вони самі ж і загрожують можливості вберегтись від викиду радіації.

Грубо порушують усі наявні норми міжнародного права, вимоги ядерної та радіаційної безпеки та не мають нічого спільного з забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки в Україні. Це є просто взаємовиключні процеси,

– описали в Інспекції дії окупантів.

Там наголосили, що акти ядерного тероризму Росії на території України, є несумісними з питаннями безпеки.

Про які захоплення згадали в цій заяві:

об'єкти у зоні відчуження, Чорнобильської АЕС;

сховища відпрацьованого ядерного палив, підприємства із зберігання та захоронення радіоактивних відходів там же;

понад 700 об'єктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів чорнобильського походження;

промислового майданчика Запорізької АЕС із 7 ядерними установками;

Які небезпечні обстріли вже робили росіяни:

пункту зберігання радіоактивних відходів Харківської міжобласної філії ДСП "Об'єднання "Радон";

пункту захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон".



поблизу установ, які використовували радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання та радіоактивні матеріали – медичних і наукових лабораторій;

дослідницької ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" у Харкові. Там завантажено 37 ядерних паливних елементів.

Окрім цього, нагадали й про утримування в полоні персоналу ядерних об'єктів. Окрім постійних погроз, заручниками не давали можливості здійснити ротацію. А це критично збільшує можливість небезпечних ситуацій.

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