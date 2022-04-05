В Інспекції ядерного регулювання України перерахували одразу кілька моментів, коли росіяни порушили міжнародні норми ядерної безпеки. Цю заяву оприлюднили 4 квітня.
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"Просто взаємовиключні процеси"
У Держатомрегулюванні наголосили, що окупаційні війська не можуть забезпечувати безпеку ядерних об'єктів. Адже вони самі ж і загрожують можливості вберегтись від викиду радіації.
Грубо порушують усі наявні норми міжнародного права, вимоги ядерної та радіаційної безпеки та не мають нічого спільного з забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки в Україні. Це є просто взаємовиключні процеси,
– описали в Інспекції дії окупантів.
Там наголосили, що акти ядерного тероризму Росії на території України, є несумісними з питаннями безпеки.
Про які захоплення згадали в цій заяві:
- об'єкти у зоні відчуження, Чорнобильської АЕС;
- сховища відпрацьованого ядерного палив, підприємства із зберігання та захоронення радіоактивних відходів там же;
- понад 700 об'єктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів чорнобильського походження;
- промислового майданчика Запорізької АЕС із 7 ядерними установками;
Які небезпечні обстріли вже робили росіяни:
- пункту зберігання радіоактивних відходів Харківської міжобласної філії ДСП "Об'єднання "Радон";
- пункту захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон".
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- поблизу установ, які використовували радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання та радіоактивні матеріали – медичних і наукових лабораторій;
- дослідницької ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" у Харкові. Там завантажено 37 ядерних паливних елементів.
Окрім цього, нагадали й про утримування в полоні персоналу ядерних об'єктів. Окрім постійних погроз, заручниками не давали можливості здійснити ротацію. А це критично збільшує можливість небезпечних ситуацій.
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