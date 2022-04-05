В Инспекции ядерного регулирования перечислили сразу несколько моментов, когда россияне нарушили международные нормы ядерной безопасности. Это заявление обнародовали 4 апреля.

Ранее Директор МАГАТЭ после Украины прибыл в Россию для переговоров

"Просто взаимоисключающие процессы"

В Госатомрегулировании подчеркнули, что оккупационные войска не могут обеспечивать безопасность ядерных объектов. Ведь они сами и угрожают возможности уберечься от выброса радиации.

Грубо нарушают все существующие нормы международного права, требования ядерной и радиационной безопасности и не имеют ничего общего с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в Украине. Это просто взаимоисключающие процессы,

– описали в Инспекции действия оккупантов.

Там подчеркнули, что акты ядерного терроризма России на территории Украины несовместимы с вопросами безопасности.

О каких захватах упомянули в этом заявлении:

объекты в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС;

хранилища отработанного ядерного топлива, предприятия по хранению и захоронению радиоактивных отходов там же;

свыше 700 объектов временной локализации радиоактивных отходов чернобыльского происхождения;

промышленной площадки Запорожской АЭС с 7 ядерными установками;

Какие опасные обстрелы уже производили россияне:

пункта хранения радиоактивных отходов Харьковского межобластного филиала ГСП "Объединение "Радон";

пункта захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон".



вблизи учреждений, которые использовали радионуклидные источники ионизирующего излучения и радиоактивные материалы – медицинские и научные лаборатории;

исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" в Харькове. Там загружено 37 ядерных топливных элементов.

Кроме того, напомнили и о содержании в плену персонала ядерных объектов. Кроме постоянных угроз, заложниками не позволяли осуществить ротацию. А это критически увеличивает возможность опасных ситуаций.