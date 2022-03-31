Гросси проведет переговоры с россиянами 1-го апреля

Глава Международного агентства по атомной энергии 31-го марта прибыл в Калининград. Он планирует 1-го апреля провести переговоры с российской стороной.

Узнайте больше Глава МАГАТЭ прибыл в Украину на переговоры об обеспечении безопасности ядерных объектов

Встреча Гросси с высокопоставленными российскими лицами должна состояться утром.

Генеральный директор МАГАТЭ только что прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными российскими официальными лицами завтра утром,

– говорится в сообщении МАГАТЭ.

Россия захватила две АЭС в Украине

Заметим, что Гросси прибыл на переговоры в Россию на фоне оккупации российскими военными двух АЭС в Украине.

Оккупанты 24 февраля захватили Чернобыльскую АЭС. Уже 4 марта враг оккупировал ЗАЭС, где обстрелами вызвал пожар.

На Запорожской АЭС были замечены работники российской государственной компании Росатом.

По предварительной информации, часть россиян покинула ЧАЭС из-за облучения.

К слову – Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, – разведка: смотрите видео