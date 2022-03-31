Гроссі проведе переговори з росіянами 1-го квітня

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії 31-го березня прибувавдо Калінінграда. Він планує 1-го квітня провести переговори з російською стороною.

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Зустріч Гроссі з високопоставленими російськими особами має відбутися зранку.

Генеральний директор МАГАТЕ щойно прибув до Калінінграда для переговорів із високопоставленими російськими офіційними особами завтра вранці,

– йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Росія захопила дві АЕС в Україні

Зауважимо, що Гроссі прибув на переговори у Росію на фоні окупації російськими військовими двох АЕС в Україні.

Окупанти 24 лютого захопили Чорнобильську АЕС. Уже 4 березня ворог окупував ЗАЕС, де обстрілами спричинив пожежу.

На Запорізькій АЕС були помічені працівники російської державної компанії Росатом.

За попередньою інформацією, частина росіян покинула ЧАЕС через опромінення.

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