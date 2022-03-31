Гроссі проведе переговори з росіянами 1-го квітня

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії 31-го березня прибувавдо Калінінграда. Він планує 1-го квітня провести переговори з російською стороною.

Дізнайтесь більше Очільник МАГАТЕ прибув до України на перемовини про забезпечення безпеки ядерних об'єктів

Зустріч Гроссі з високопоставленими російськими особами має відбутися зранку.

Генеральний директор МАГАТЕ щойно прибув до Калінінграда для переговорів із високопоставленими російськими офіційними особами завтра вранці,
– йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Росія захопила дві АЕС в Україні

До слова – Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС, – розвідка: дивіться відео