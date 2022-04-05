Россия создает ядерную опасность – Госатомрегулирование о договоренностях МАГАТЭ с Росатомом
Источник:Госатомрегулирование
МАГАТЭ и Росатом якобы договорились об "обеспечении безопасности" ядерных объектов в Украине. На это жестко отреагировали в Госатомрегулировании, где указали на недопустимость таких договоров.
В Инспекции ядерного регулирования перечислили сразу несколько моментов, когда россияне нарушили международные нормы ядерной безопасности. Это заявление обнародовали 4 апреля.
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"Просто взаимоисключающие процессы"
В Госатомрегулировании подчеркнули, что оккупационные войска не могут обеспечивать безопасность ядерных объектов. Ведь они сами и угрожают возможности уберечься от выброса радиации.
Грубо нарушают все существующие нормы международного права, требования ядерной и радиационной безопасности и не имеют ничего общего с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в Украине. Это просто взаимоисключающие процессы,
– описали в Инспекции действия оккупантов.
Там подчеркнули, что акты ядерного терроризма России на территории Украины несовместимы с вопросами безопасности.
О каких захватах упомянули в этом заявлении:
- объекты в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС;
- хранилища отработанного ядерного топлива, предприятия по хранению и захоронению радиоактивных отходов там же;
- свыше 700 объектов временной локализации радиоактивных отходов чернобыльского происхождения;
- промышленной площадки Запорожской АЭС с 7 ядерными установками;
Какие опасные обстрелы уже производили россияне:
- пункта хранения радиоактивных отходов Харьковского межобластного филиала ГСП "Объединение "Радон";
- пункта захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон".
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- вблизи учреждений, которые использовали радионуклидные источники ионизирующего излучения и радиоактивные материалы – медицинские и научные лаборатории;
- исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" в Харькове. Там загружено 37 ядерных топливных элементов.
Кроме того, напомнили и о содержании в плену персонала ядерных объектов. Кроме постоянных угроз, заложниками не позволяли осуществить ротацию. А это критически увеличивает возможность опасных ситуаций.
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