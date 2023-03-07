Російські морські ракетоносії у Чорному морі: в ОК "Південь" розповіли про мету окупантів
У Чорному морі росіяни тримають 4 ракетоносії та 24 ракети. Окупанти тиснуть на українців психологічно та демонструють свою присутність. Наразі усі ворожі ракетоносії заведено у пункт базування.
Про це в ефірі 24 Каналу розповіла керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, для виведення у бойову готовність ракетоносіїв потрібно 2 – 3 години.
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Росіяни демонструють свою присутність
Гуменюк зазначила, що ситуація у Чорному морі постійно змінюється, бо росіяни шукають нову тактику. Вона повідомила, що наразі усі 4 ракетоносії загарбників заведені у пункти базування. Ракет із бойовою готовністю у морі нема.
Натомість у Чорному морі перебуває корабельне угрупування з 11 суден, серед яких – 3 великі десантні кораблі. Речниця ОК "Південь" наголосила, що у такий спосіб окупанти демонструють українцям свою присутність.
Ракетоносії можуть повернутися на бойове чергування. Вони там перебували недовго, випробовуючи свою автономність. Зараз заведені. Так само активно можуть бути виведення,
– заявила вона.
Наталія Гуменюк додала, що росіяни намагаються тиснути на українців психологічно. Об'єднаний пресцентр Сил охорони й оборони Півдня спостерігає за їхньою діяльністю.
Гуменюк про ситуацію у Чорному морі: дивіться відео
У Чорному морі – 4 ракетоносії Росії
- У Чорному морі перебувають 4 ракетоносії ворога. Це може свідчити про намагання окупантами застосувати 24 ракети "Калібр". Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, наразі по всій Україні спостерігається висока загроза ракетних ударів.
- В ОК "Південь" не гарантують, що всі ці кораблі повністю споряджені, однак загрозу варто усвідомлювати й не нехтувати правилами безпеки.
- Гуменюк зауважила, що чергування ракетоносіїв у морі може свідчити про наміри росіян застосувати ракети. Як правило, це відбувається під час масованих ракетних ударів.
- Вона додала, що наразі не виключено, що може бути точкова ракетна атака з використанням, повітряних ракет та ракет підводного базування.