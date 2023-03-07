Російські морські ракетоносії у Чорному морі: в ОК "Південь" розповіли про мету окупантів

У Чорному морі росіяни тримають 4 ракетоносії та 24 ракети. Окупанти тиснуть на українців психологічно та демонструють свою присутність. Наразі усі ворожі ракетоносії заведено у пункт базування.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, для виведення у бойову готовність ракетоносіїв потрібно 2 – 3 години.

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Росіяни демонструють свою присутність

Гуменюк зазначила, що ситуація у Чорному морі постійно змінюється, бо росіяни шукають нову тактику. Вона повідомила, що наразі усі 4 ракетоносії загарбників заведені у пункти базування. Ракет із бойовою готовністю у морі нема.

Натомість у Чорному морі перебуває корабельне угрупування з 11 суден, серед яких – 3 великі десантні кораблі. Речниця ОК "Південь" наголосила, що у такий спосіб окупанти демонструють українцям свою присутність.

Ракетоносії можуть повернутися на бойове чергування. Вони там перебували недовго, випробовуючи свою автономність. Зараз заведені. Так само активно можуть бути виведення,

– заявила вона.

Наталія Гуменюк додала, що росіяни намагаються тиснути на українців психологічно. Об'єднаний пресцентр Сил охорони й оборони Півдня спостерігає за їхньою діяльністю.

Гуменюк про ситуацію у Чорному морі: дивіться відео

У Чорному морі – 4 ракетоносії Росії