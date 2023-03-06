Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, наразі по всій Україні спостерігається висока загроза ракетних ударів.
Цікаво Вишукують спосіб "вшитися" підземним шляхом, – в ОК "Південь" жартують з окопів росіян у Криму
Ворог змінює тактику
В ОК "Південь" не гарантують, що всі ці кораблі повністю споряджені, однак загрозу варто усвідомлювати й не нехтувати правилами безпеки.
Гуменюк зауважила, що чергування ракетоносіїв у морі може свідчити про наміри росіян застосувати ракети. Як правило, це відбувається під час масованих ракетних ударів.
Однак останнім часом масованих обстрілів не спостерігаємо, тому підозрюємо, що окупанти змінюють тактику і щось задумують,
– підкреслила речниця ОК "Південь".
Вона додала, що наразі не виключено, що може бути точкова ракетна атака з використанням, повітряних ракет та ракет підводного базування.
Чи будуть масовані обстріли
"Наразі ми бачимо, що масовані ракетні удари для окупантів – заважка практика. Використання ракет велике, а результат – не такий масштабний, як їм би хотілося", – зауважила Гуменюк.
Однак вона сказала, що наразі є ймовірність точкових ударів. Таким чином ворог намагається вишукувати нашу ППО. Також речниця навела аналітику, що коли в окупантів немає успіхів на полі бою, то вони намагаються тероризувати населення ракетними ударами.
Росія атакувала дронами: що відомо
- У ніч проти 6 березня ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками, проте наші героїчні військові з Південного командування "Схід" їх знищили.
- Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що загалом ворог випустив 4 БПЛА. На щастя, Повітряні сили змогли знищити їх усіх.
- Він додав, що ніч в області минула без обстрілів. Але після шостої ранку агресор вдарив по Нікопольщині. Спрямував важку артилерію по Червоногригорівській громаді та Нікополю. Наслідки атак з’ясовуються. Але попередньо минулося без жертв.