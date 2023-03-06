Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, по всей Украине наблюдается высокая угроза ракетных ударов.
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Враг меняет тактику
В ОК "Юг" не гарантируют, что все эти корабли полностью снаряжены, однако угрозу следует осознавать и не пренебрегать правилами безопасности.
Гуменюк отметила, что дежурство ракетоносителей в море может свидетельствовать о намерениях россиян применить ракеты. Как правило, это происходит при массированных ракетных ударах.
Однако в последнее время массированных обстрелов не наблюдаем, поэтому подозреваем, что оккупанты меняют тактику и что-то задумывают,
– подчеркнула спикер ОК "Юг".
Она добавила, что сейчас не исключено, что может быть точечная ракетная атака с использованием воздушных ракет и ракет подводного базирования.
Будут ли массированы обстрелы
"Пока мы видим, что массированные ракетные удары для окупантов – тяжелая практика. Использование ракет велико, а результат – не столь масштабный, как им бы хотелось", – отметила Гуменюк.
Однако она сказала, что есть вероятность точечных ударов. Таким образом враг пытается выискивать нашу ПВО. Также спикер привела аналитику, что когда у оккупантов нет успехов на поле боя, то они пытаются терроризировать население ракетными ударами.
Россия атаковала дронами: что известно
- В ночь на 6 марта враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками, однако наши героические военные из Южного командования "Восток" их уничтожили.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в общем враг выпустил 4 БПЛА. К счастью, воздушные силы смогли уничтожить их всех.
- Он добавил, что ночь в области прошла без обстрелов. Но после шести утра агрессор ударил по Никопольщине. Направил тяжелую артиллерию по Красногригорьевской общине и Никополю. Последствия атак выясняются. Но предварительно обошлось без жертв.