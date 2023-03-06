Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, по всей Украине наблюдается высокая угроза ракетных ударов.

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Враг меняет тактику

В ОК "Юг" не гарантируют, что все эти корабли полностью снаряжены, однако угрозу следует осознавать и не пренебрегать правилами безопасности.

Гуменюк отметила, что дежурство ракетоносителей в море может свидетельствовать о намерениях россиян применить ракеты. Как правило, это происходит при массированных ракетных ударах.

Однако в последнее время массированных обстрелов не наблюдаем, поэтому подозреваем, что оккупанты меняют тактику и что-то задумывают,

– подчеркнула спикер ОК "Юг".

Она добавила, что сейчас не исключено, что может быть точечная ракетная атака с использованием воздушных ракет и ракет подводного базирования.

Будут ли массированы обстрелы

"Пока мы видим, что массированные ракетные удары для окупантов – тяжелая практика. Использование ракет велико, а результат – не столь масштабный, как им бы хотелось", – отметила Гуменюк.

Однако она сказала, что есть вероятность точечных ударов. Таким образом враг пытается выискивать нашу ПВО. Также спикер привела аналитику, что когда у оккупантов нет успехов на поле боя, то они пытаются терроризировать население ракетными ударами.

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