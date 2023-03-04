Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона пошутила над оккупантами, которые возвели "линии обороны на пляже в оккупированном Крыму", вблизи Маяка в Заозерном.

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Они роют по всему Крыму, разве, может, выстроят для себя способ "вшиться" подземным способом,

– сказала спикера.

Наталья Гуменюк также предположила, что причина может быть в десанте, который россияне постоянно угрожают взорвать на побережье.

"Те окопы, которые выкапывают у убережения напрямую, создается впечатление, что если они таки отважятся высадить тот самый десант, которым они угрожают с самого начала вторжения. Скорее всего, эти заграждения направлены на то, чтобы их же десант и не вернулся, не убежал". с поля боя», – добавила Гуменюк.

Что происходит в оккупированном Крыму

Российские войска наращивают оборону временно оккупированного Крыма, опасаясь контрнаступления ВСУ – они строят фортификационные сооружения.

По данным Генштаба ВСУ, для выполнения инженерных работ привезли 150 военных срочной службы из Челябинской области.

В то же время жителей Крыма уже тоже постепенно ставят в известность о подготовке спецоперации.

Так, 24 февраля на радиостанциях оккупированного полуострова прозвучало обращение главы ГУР Кирилла Буданова, заверившего, что Украина вернет все свои территории и найдет каждого изменника.

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