Отвечая на вопрос, есть ли у Украины вернуть Крым силой Столтенберг сказал, что "война должна закончиться за столом переговоров". Он отметил, что Украина должна решить, какие условия переговоров и что они могут быть приняты.
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Столтенберг заявил, что НАТО должно помочь Киеву с оружием
Генсек НАТО подчеркнул, что Украине нужно иметь сильную переговорную позицию, которая зависит от ситуации на поле боя.
"Наша задача – поддержать Украину, потому что мы знаем: то, что происходит за столом переговоров, неотделимо от того, что происходит на поле боя", – сказал он.
Столтенберг добавил, что Украина сама решит, какое решение для нее приемлемо. В то же время, Запад, как говорит генсек НАТО, должен помочь Киеву с оружием.
Если мы хотим мирного решения для Украины, то лучший способ добиться этого – оказать военную поддержку. Потом Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы,
– заявил он.
Кулеба назвал два пути возвращения Крыма
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина стремится вернуть Крым. Кулеба подчеркнул, что возвращение Крыма чрезвычайно важно для Украины, отметив, что именно там началась война и именно там она должна завершиться.
- Относительно метода возвращения полуострова министр иностранных дел отметил, что могут быть использованы дипломатические или военные средства.
- В то же время глава МИД предупредил о возможной спекуляции по Крыму. В частности, он пояснил, что вопрос об особом статусе Крыма способствует российскому нарративу.
- О том, что Украина стремится уволить Крым, заявлял президент Владимир Зеленский в Давосе. Глава государства говорил, что Украине для реализации этой задачи нужно дальнобойное оружие.
- Вместе с тем глава ГУР МО Кирилл Буданов назвал вероятные сроки деоккупации Крыма. Он считает, что к лету 2023 Украина может вернуть Крым.