Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пожартувала з окупантів, які звели "лінії оборони на пляжі в окупованому Криму", поблизу Маяка в Заозерному.

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Вони риють по всьому Криму, хіба, може, вишикують для себе спосіб "вшитися" підземним способом,

– сказала речниця.

Наталія Гуменюк також припустила, що причина може бути у десанті, який росіяни постійно погрожують висадити на узбережжі.

"Ті окопи, що викопують біля убереження безпосередньо, складається враження, що якщо вони таки наважаться висадити той самий десант, яким вони погрожують з самого початку вторгнення. Скоріш за все ці загородження спрямовані на те, щоб їх же десант і не повернувся, не втік з поля бою" ,– додала Гуменюк.

Що відбувається в окупованому Криму

Російські війска нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, побоюючись контрнаступу ЗСУ – вони будують фортифікаційні споруди.

За даними Генштабу ЗСУ, для виконання інженерних робіт завезли 150 військових строкової служби з Челябінської області.

Водночас жителів Криму уже теж поступово ставлять до відома про підготовку спецоперації.

Так, 24 лютого на радіостанціях окупованого півострова прозвучало звернення очільника ГУР Кирила Буданова, який запевнив, що Україна поверне всі свої території та знайде кожного зрадника.

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Зауважте! В РНБО заявили про намір змінити офіційну стратегію деокупації Криму. Першу й останню стратегію деокупації півострова затверджували ще у 2021 році й вона не відповідає сучасним реаліям.