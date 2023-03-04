Видео с места происшествий опубликовал украинский активист Сергей Стерненко. Он предположил, что враг ждет атаки с моря.

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По сообщению местного жителя, это делается для защиты от возможной атаки с моря. По словам очевидца, российские оккупанты ожидают высадку украинского десанта, но заявляют, что "ни одна мышь не проскочит".

Окопы в Евпатории: смотрите видео

Как враг в Крыму готовится к контрнаступлению ВСУ

Российские военные взимают резервы на захваченную часть Херсонской области для строительства инженерных и оборонных сооружений во временно оккупированном Крыму.

Российские войска наращивают оборону временно оккупированного Крыма, строя фортификационные сооружения По данным Генштаба ВСУ, для выполнения инженерных работ привезли 150 военных срочной службы из Челябинской области.

Оккупационный глава Крыма заявил, что федеральные власти РФ поддержали создание в Крыму фортификационной линии. Ранее он сообщил о начале фортификационных работ на территории оккупированного Крыма по обеспечению безопасности его жителей.

Добавим, что ВСУ прогнозируют, что Мелитополь может стать следующей целью в рамках освобождения украинской территории от российских захватчиков. Для этого есть все основания. Как рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, деоккупация Мелитопольщины – это отличная возможность двигаться дальше по пути к возвращению захваченных земель Украины.

Сергей Грабский рассказал, что именно Мелитополь является наиболее доступной и эффективной целью для выполнения задач по освобождению нашей территории, включая автономную республику Крым в ходе одной операции.