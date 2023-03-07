Российские морские ракетоносители в Черном море: в ОК "Юг" рассказали о цели оккупантов

В Черном море россияне держат 4 ракетоносителя и 24 ракеты. Оккупанты давят на украинцев психологически и демонстрируют свое присутствие. Все вражеские ракетоносители заведены в пункт базирования.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, для выведения в боевую готовность ракетоносителей требуется 2 – 3 часа.

Читайте также Мощность России не уничтожена полностью, – ВСУ рассказали о новой тактике врага

Россияне демонстрируют свое присутствие

Гуменюк отметила, что ситуация в Черном море постоянно меняется, потому что россияне ищут новую тактику. Она сообщила, что все 4 ракетоносителя захватчиков заведены в пункты базирования. Ракет с боевой готовностью в море нет.

В Черном море находится корабельная группировка из 11 суден, среди которых – 3 больших десантных корабля. Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что таким образом оккупанты демонстрируют украинцам свое присутствие.

Ракетоносители могут возвратиться на боевое дежурство. Они находились там недолго, испытывая свою автономность. Сейчас заведены. Так же активно могут быть выводы,

– заявила она.

Наталья Гуменюк добавила, что россияне пытаются давить на украинцев психологически. Объединенный пресс-центр Сил охраны и обороны Юга наблюдает за их деятельностью.

Гуменюк о ситуации в Черном море: смотрите видео

В Черном море – 4 ракетоносителя России