В Черном море на боевом дежурстве Россия держит 16 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 24 ракеты. Об этом в эфире новостного телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Россияне держат на дежурстве ракетоносители, пуски с которых трудно обнаружить

Гуменюк сообщила, что корабельная группировка врага стала большой. Россияне держат в Черном море 4 носителя крылатых ракет "Калибр". Они высокоточны и проходят по всей территории Украины. При этом 2 ракетоносителя являются подлодками, пуски с которых значительно труднее зафиксировать.

На дежурстве 4 ракетоносителя, 2 из которых подводные. Пуски этих носителей сложнее выявлять, поэтому надо быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги и реагировать оперативно, не откладывая,

– сказала Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что если говорить об использовании всех ракетоносителей Россией одновременно, это достаточно мощный залп. Однако практика массированных обстрелов не дала врагу желаемых результатов, и сейчас Кремль может нацелиться на объекты украинского ПВО.

Поэтому Наталья Гуменюк призвала украинцев ни в коем случае не сообщать даже о том, в какой области сработало ПВО. Сначала нужно дождаться официального подтверждения.

Сколько кораблей держит Россия в других водах

Кроме Черного моря Россия держит свои корабли наготове в Азовском и Средиземном море. По данным ВМС Украины, по состоянию на 5 марта:

в Азовском море – 1 вражеский корабль;

в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 72 ракеты.

Кроме этого, за сутки Керчь-Еникальским проливом совершили 56 российских судов. К Азовскому морю двинулись 34 судна, из них 12 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор. Тем временем в Черное море направили 22 судна, 10 из которых продолжили двигаться в Босфор.