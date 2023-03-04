Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он подчеркнул, что сейчас небо над Киевом защищено.

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Силы и средства ПВО постоянно маневрируют

"Такое заключение подтверждает разветвленная система различных образцов противовоздушной обороны, которые рассредоточены в определенных местах Киевской области", – сказал Наев.

Генерал-лейтенант добавил, что силы и средства ПВО постоянно маневрируют на местности для того, чтобы "враг не вычислил, где именно находятся наши средства противовоздушной обороны".

Вся система постоянно поддерживается в боевой готовности. В частности, организовано своевременное оповещение и предоставление целеуказаний через каналы системы управления. Благодаря этому, каждый расчет и экипаж в сжатые сроки получают свою отдельную задачу к отражению угрозы из воздуха,

– заявил Наев.

Возможно ли второе наступление России на Киев

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в интервью ТСН.ua заявил, что повторная попытка наступления российских оккупантов на Киев почти невозможна.

По его словам, с начала деоккупации Чернобыльской зоны отчуждения там проводятся соответствующие мероприятия по фортификации. Военные не перестают работать.

Усиленные спецподразделения, имеющие соответствующую бронированную технику и тяжелое вооружение, способные сбить даже вертолеты, продолжают осуществлять свои задачи. Милитарная составляющая усиливается,

– сообщил начальник полиции Киевской области.

Также Небитов отметил, что 80% территории – это болота, поэтому весной прохождение по территории практически невозможно. Были проведены минирования территории и другие серьезные мероприятия.

"По моему мнению, второй поход на Киев невозможен. Хотя возможно, что они попробуют, но в таком случае подвергаются достойному отпору", – добавил начальник полиции.