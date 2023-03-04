Про це розповів командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він наголосив, що наразі небо над Києвом захищене.

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Сили та засоби ППО постійно маневрують

"Такий висновок підтверджує розгалужена система різноманітних зразків протиповітряної оборони, що розосереджені у визначених місцях Київської області", – сказав Наєв.

Генерал-лейтенант додав, що сили та засоби ППО постійно маневрують на місцевості для того, "щоб ворог не вирахував, де саме перебувають наші засоби протиповітряної оборони".

Вся ця система постійно підтримується у бойовій готовності. Зокрема, організоване своєчасне оповіщення та надання цілевказівок через відповідні канали системи управління. Завдяки цьому, кожен розрахунок та екіпаж у стислі терміни отримують своє окреме завдання до відбиття загрози з повітря,

– заявив Наєв.

Чи можливий другий наступ Росії на Київ

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в інтерв'ю ТСН.ua заявив, що повторна спроба наступу російських окупантів на Київ майже неможлива.

За його словами, від початку деокупації Чорнобильської зони відчуження, там проводяться відповідні заходи щодо фортифікації. Військові не припиняють працювати.

Посилені спецпідрозділи, які мають відповідну броньовану техніку та тяжке озброєння, здатні збити навіть гвинтокрили, продовжують здійснювати свої завдання. Мілітарна складова підсилюється,

– повідомив начальник поліції Київської області.

Також Нєбитов зауважив, що 80% території є болотами, тому весною проходження територією є практично неможливим. Були проведені мінування території та інші серйозні заходи.

"На мою думку, другий похід на Київ неможливий. Хоча можливо, що вони спробують, але у такому випадку зазнають гідної відсічі", – додав начальник поліції.