Їхав на Донбас: військовий Руслан Надич загинув через атаку Росії по потягу на Харківщині
- Український військовий Руслан Надич загинув внаслідок атаки росіян на потяг на Харківщині, повертаючись на Схід.
- Руслан Надич служив у 17 центрі спеціального призначення, був нагороджений "Золотим Хрестом" за мужність.
Унаслідок атаки росіян на потяг, що рухався на Харківщині, загинув український військовий Руслан Надич. Чоловік якраз повертався на Схід після візиту до штабу військової частини.
Ворог навіть у тилу відібрав життя українського захисника, який воює за Україну з початку російської агресії. Про це написали в 17 центрі спеціального призначення.
Що відомо про військового Руслана Надича, який загинув під час атаки на потяг?
Руслан Надич був одним з тих жертв російської цинічної атаки на потяг "Барвінкове – Львів – Чоп", який в момент обстрілу рухався на Харківщині. Руслан Іванович служив у 17 центрі спеціального призначення. До війська він долучився ще у 2014 році, а від початку повномасштабної війни перебував на найгарячіших напрямках. Наразі бригада просить небайдужих долучитися до фінансової допомоги родині загиблого Героя. У нього залишилася мама.
Військовий Олексій Цимбалюк написав, що Руслан Надич того дня повертався на Донбас. Через цю втрату "маленька бойова родина" дуже сумує. Побратим зазначив, що Руслан був справжнім патріотом і дуже хорошою людиною. За свої заслуги захисник навіть був нагороджений за мужність та успішне виконання бойових завдань почесним нагрудним знаком "Золотий Хрест".
Дуже важко читати новини про загибель людей під час терористичних ударів Росії, особливо якщо текст новини трансформується в реальних людей і їх обличчя,
– написав Цимбалюк.
Російський дрон атакував поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп": що відомо?
27 січня в Харківській області під атаку ворожого безпілотника потрапив пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів – Чоп". Росіяни запустили по місцю одразу три дрони. Внаслідок цього почалася пожежа в одному з вагонів та електровозі. Відомо, що загинули через обстріл 6 людей, а двоє отримали травми. Багатьох пасажирів вдалося врятувати.
Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що дрони мали онлайн-керування через радіомодем МЕШ. Отже, цілком можливо, що ціллю ворога були саме пасажирські вагони.
Військовий з позивним "Омар" опинився у поїзді на Харківщині випадково через те, що його транспортний засіб зламався. За покликом долі, він допоміг людям, які перебували разом з ним у потязі. Чоловік організував безпечну евакуацію.