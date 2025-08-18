Про вибухи у Сумах уперше повідомили після 3 години ночі. Перед цим була інформація, що у бік міста рухаються декілька БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Суспільне, Повітряні сили та моніторингові ресурси.

Росія атакує Суми вночі 18 серпня, лунають вибухи: що відомо?

Вибух у Сумах пролунав о 3:06. За 10 хвилин до цього Повітряні сили попередили про рух декількох БпЛА у напрямку Сум і закликали жителів міста під час тривоги перебувати в укриттях.

За даними моніторингових ресурсів, на Суми рухалися щонайменше 5 ворожих дронів. Також військові повідомляли про розвідувальні безпілотники на Сумщині. За їхніми словами, залучено засоби для їх збиття.

О 3:20, 3:23 та о 3:48 у Сумах було чути ще щонайменше три вибухи. Також моніторингові та місцеві ресурси писали, що на місто ще рухаються дрони.

Наразі офіційної інформації щодо наслідків удару немає. Цілком імовірно, що працювала ППО.

Додамо, що ворожі дрони перебувають також на Чернігівщині. За останньою інформацією, там щонайменше 4 БпЛА.

Внаслідок удару по Сумах ввечері 18 серпня постраждав цивільний об'єкт. За інформацією місцевої влади, удар стався поруч із закладом освіти, щоправда постраждали його будівлі. Вибухова хвиля уразила фасади, вибила вікна та двері. У поліції уточнили, що пошкоджено скління вікон, фасад і двері одного з корпусів навчального закладу.

На щастя, жертв і постраждалих немає. За даними ЗМІ, незначних поранень зазнав лише охоронець закладу.

Попередньо, ворог ударив по місту балістичною ракетою "Іскандер-М".

Зауважимо, що Росія ледь не щодня атакує Суми. Перед ударами 17 і 18 серпня вибухи у Сумах лунали вдень 15 числа. Попередньо, тоді росіяни також застосували ударні БпЛА.