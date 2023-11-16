Засуджені на фронті – безлімітний ресурс: Росія жорстоко розправляється із зеками-втікачами

Владімір Путін не оголошує загальну мобілізацію, бо немає чим озброїти військо. Тому поки на війну з Україною окупанти відправляють ув'язнених.

Росіяни жорстко розправляються із засудженими, які хочуть здатися в український полон або втекти. Такою інформацією з 24 Каналом поділився російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, додавши, що Росія до кінця 2023 року відправить на війну з Україною більш як 100 тисяч зеків.

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Росія вербує населення на війну

За словами Осєчкіна, покійний Євгеній Пригожин зміг рекрутувати до ПВК "Вагнера" понад 50 тисяч засуджених. А міністерство оборони Росії за весняно-літній період змогло завербувати у підрозділи "Шторм-Z", "Сєвєр-Z", "Ветерани-Z" та ПВК "Редут" близько 25 тисяч ув'язнених.

У російських в'язницях до вторгнення в Україну в лютому 2022 року було приблизно 420 тисяч осіб. Нині їх кількість впала до історичного мінімуму – 266 тисяч осіб.

Пригожин свого часу міг приїхати в одну колонію та одразу забрати 150 – 200 зеків. Водночас міноборони країни-агресорки не можуть досягнути таких цифр, але вони мають представників у кожному з 80 регіонів Росії, які набирають по 5 – 7 засуджених з кожної обласної колонії.

За нашими підрахунками, до кінця 2023 року у війні візьмуть участь понад 100 тисяч ув'язнених. Навіть у листопаді – грудні вони перетнуть цю планку,

– підкреслив російський правозахисник.

Крім того, у Росії можна легко збільшити кількість "справедливо" засуджених. Репресивний апарат Путіна налаштований таким чином, що дозволяє заарештувати та посадити у в'язницю будь-яку кількість людей. Місця у колоніях, які звільнились після відправлення ув'язнених на війну, відразу заповнюються новими зеками. ФСБ та поліція Росії у таких випадках працюють дуже злагоджено й вміло відправляють росіян за ґрати.

Це безлімітна робота у репресивного апарату щодо заповнення в'язниць. Відповідно, систематична робота з вербування – це великий ресурс і одночасно велика проблема,

– наголосив Осєчкін.

Росія розстрілює своїх же

Осєчкін розповів, що відомо чимало випадків, коли російські ув'язнені підписували контракт з окупаційною армією, щоб потім втекти з фронту й здатися в український полон. Утім, загородзагони активно цьому перешкоджають, вбиваючи росіян.

Осєчкін розповів, як Росія вербує зеків на війну: дивитися відео

Задля цього вони використовують різні типи зброї:

ліквідовують вистрілом з автомата у спину, коли втікач біжить по окопах;

ліквідовують з мінометів та артилерії.

Є ціла низка свідчень, коли групами по 5 – 6 ув'язнених ухвалювали рішення про здачу в полон, то їх на середині поля накривали артилерією, витрачаючи велику кількість боєприпасів. Через такі ризики лише невелика кількість думає якимось чином схитрувати та піти, бо мізерні шанси вижити та вціліти,

– сказав Володимир Осєчкін.

Крім того, російське керівництво діє надзвичайно підло щодо засуджених. Колишні ув'язнені, які перебували у ПВК "Вагнера" в грудні 2022 року і змогли вижити, розповідали, що їх спочатку відправили не на передову, а наказали зачищати населений пункт під суворим наглядом аеророзвідки. Якби хтось відмовився брати участь у зачистці та вбивати мирних жителів, то їх би одразу ліквідували.

У такий спосіб збирають компромат. Через ці злочини вони отримають довічне ув'язнення в Україні чи у в'язниці Гааги. Там діють нелюдські умови – задовго мати компромат та "пов'язувати людей кров'ю",

– підсумував засновник організації Gulagu.net.

Росія вербує зеків на війну