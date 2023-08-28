Про це 24 Каналу розказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що вона налічує 340 тисяч бійців.

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"Вони готові придушити будь-який протест, який існує всередині Росії. Не рахуючи ФСО, ФСБ, поліції та інших сил у сукупності кілька мільйонів людей", – сказав Яковенко.

Вони, переконаний російський опозиційний журналіст, не злякаються у порівнянні з тим, як вони злякалися півтори бригади ПВК "Вагнера" під час спроби заколоту. А також у порівнянні з тим, як окупанти тікають від української армії.

Тут їм протистоять беззбройні люди. І вони (силовики – 24 Канал) знищать будь-яку кількість людей, які вийдуть з протестом. Саме тому протестів не буде,

– наголосив Ігор Яковенко.

Чи можливі протести через мобілізацію

За словами керівника ГУР МО Кирила Буданова, у Росії можуть мобілізувати ще 450 тисяч осіб. Та в країні-агресорці, як зазначив Яковенко, немає мобілізаційної інфраструктури, яка треба для цього.

"Не можна просто згребти усіх, хто попадеться чоловічої статі, з вулиці та відправити на фронт. Їх треба взути, вдягти, обмундирувати, навчити, провести хоча б первинне злагодження. І додати до цієї маси людей якусь кількість офіцерів. Нічого цього немає", – наголосив російський опозиційний журналіст.

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Окрім того, у Росії може бути масовий спротив. Однак, не протестного характеру. Росіяни просто можуть тікати. Торік після часткової осінньої мобілізації в Росії таке вже було.

"На фронт відправили близько 300 тисяч людей, а втекло з країни понад 1 мільйон. Така буде реакція", – додав Яковенко.

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