Про це 24 Каналу розказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що вона налічує 340 тисяч бійців.
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"Вони готові придушити будь-який протест, який існує всередині Росії. Не рахуючи ФСО, ФСБ, поліції та інших сил у сукупності кілька мільйонів людей", – сказав Яковенко.
Вони, переконаний російський опозиційний журналіст, не злякаються у порівнянні з тим, як вони злякалися півтори бригади ПВК "Вагнера" під час спроби заколоту. А також у порівнянні з тим, як окупанти тікають від української армії.
Тут їм протистоять беззбройні люди. І вони (силовики – 24 Канал) знищать будь-яку кількість людей, які вийдуть з протестом. Саме тому протестів не буде,
– наголосив Ігор Яковенко.
Чи можливі протести через мобілізацію
За словами керівника ГУР МО Кирила Буданова, у Росії можуть мобілізувати ще 450 тисяч осіб. Та в країні-агресорці, як зазначив Яковенко, немає мобілізаційної інфраструктури, яка треба для цього.
"Не можна просто згребти усіх, хто попадеться чоловічої статі, з вулиці та відправити на фронт. Їх треба взути, вдягти, обмундирувати, навчити, провести хоча б первинне злагодження. І додати до цієї маси людей якусь кількість офіцерів. Нічого цього немає", – наголосив російський опозиційний журналіст.
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Окрім того, у Росії може бути масовий спротив. Однак, не протестного характеру. Росіяни просто можуть тікати. Торік після часткової осінньої мобілізації в Росії таке вже було.
"На фронт відправили близько 300 тисяч людей, а втекло з країни понад 1 мільйон. Така буде реакція", – додав Яковенко.
Мобілізація в країні-агресорці: що відомо
- За словами очільника української розвідки Кирила Буданова, у Росії не припинялася жодного разу мобілізація. Призов у країні-агресорці триває щомісяця – це "прихована мобілізація".
- За даними ГУР МО, щомісяця Росія мобілізовує близько 20 тисяч росіян. Мобілізаційна кампанія в країні-агресорці відбувається різними методами та у різний спосіб. Нині мовиться про примусову мобілізацію.
- У Росії внесли зміни в законодавство і, зокрема, розширили призовний вік. Військовий експерт Денис Попович вважає, що проведення мобілізації в країні-агресорці не буде легким, адже росіяни не підтримують таке рішення. А також через проблеми із ресурсним та кадровим потенціалом. Окрім того, Владімір Путіним може переживати за реакцію населення та можливі підпали військкоматів.