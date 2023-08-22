Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Денис Попович. Він стверджує, що Кремль повністю готовий до проведення нової хвилі мобілізації, однак має низку перепон, які її ускладнять.

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Наскільки ефективно окупанти здатні провести мобілізацію

Нова мобілізація в Росії є цілком можливою і навіть цілком ймовірні. На це вказують законодавчі зміни, пов’язані з розширенням призовного віку та іншими заходами.

"Росія організаційно готова до нової хвилі мобілізації. Але є й інші фактори: Путін може бути стурбованим реакцією населення і можливими підпалами воєнкоматів", – зазначив Попович.

Втім, навряд чи це зупинить російського диктатора у випадку, якщо у його армії виникне суттєва нестача особового складу. Однак виникає питання, чи готове російське міноборони підготувати сотні тисяч мобілізованих.

Денис Попович про майбутню мобілізацію: дивітсья відео

"Ще минулої осені у Росії були значні проблеми з наявністю полігонів та командирів нижчої ланки, без яких підрозділ не може існувати. Одна справа набрати натовп, одягти їх у форму й дати їм старі автомати. Зовсім інша – створити з них боєздатний підрозділ", – переконаний військовий експерт.

Також у Росії можуть виникнути проблеми з технічним оснащенням нових підрозділів. Потреби новостворених частин у техніці будуть значно більшими, аніж окупанти здатні виробити чи відновити.

Зверніть увагу! Росії потрібна мобілізація не лише для поповнення існуючих підрозділів. В планах Кремля – створити абсолютно нову 25 загальновійськову армію, для якої буде потрібно близько 50 тисяч новобранців.

Що відомо про мобілізацію в Росії