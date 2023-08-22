Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Денис Попович. Он утверждает, что Кремль полностью готов к проведению новой волны мобилизации, однако имеет ряд препятствий, которые ее усложнят.
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Насколько эффективно оккупанты способны провести мобилизацию
Новая мобилизация в России вполне возможна и даже вполне вероятна. На это указывают законодательные изменения, связанные с расширением призывного возраста и другими мерами.
"Россия организационно готова к новой волне мобилизации. Но есть и другие факторы: Путин может быть озабочен реакцией населения и возможными поджогами военкоматов", – отметил Попович.
Вряд ли это остановит российского диктатора в случае, если у его армии возникнет существенная нехватка личного состава. Однако возникает вопрос, готово ли российское минобороны подготовить сотни тысяч мобилизованных.
Денис Попович о будущей мобилизации: дивизия видео
"Еще прошлой осенью в России были значительные проблемы с наличием полигонов и командиров низшего звена, без которых подразделение не может существовать. Одно дело набрать толпу, одеть ее в форму и дать им старые автоматы. Совсем другое – создать из них боеспособное подразделение", – убежден военный эксперт.
Также в России могут возникнуть проблемы с техническим оснащением новых подразделений. Потребности новосозданных частей в технике будут значительно больше, чем оккупанты способны произвести или восстановить.
Что известно о мобилизации в России
- Из-за больших потерь в войне захватчикам следует восстановить человеческий ресурс в своих подразделениях. Для этого им нужно несколько сот тысяч новых солдат, как считают в ГУР.
- Однако этот шаг действительно непопулярен, потому что Кремль долгое время пытался вместо мобилизации использовать наемников и в том числе заключенных. Это существенно смягчало восприятие войны россиянами, которым было удобно притворяться, что она их не касается.
- По состоянию на сегодняшний день оккупантам удается привлекать в армию около 20 тысяч человек ежемесячно, но этого может оказаться недостаточно, учитывая, что за этот же срок Россия теряет более 15 тысяч личного состава только убитыми.