Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что она насчитывает 340 тысяч бойцов.

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"Они готовы подавить любой протест, который существует внутри России. Кроме ФСО, ФСБ, полиции и других сил в совокупности несколько миллионов человек", – сказал Яковенко.

Они, уверен российский оппозиционный журналист, не испугаются по сравнению с тем, как они испугались полторы бригады ЧВК "Вагнера" во время попытки мятежа. А также по сравнению с тем, как оккупанты убегают от украинской армии.

Здесь им противостоят безоружные люди. И они (силовики – 24 Канал) уничтожат любое количество людей, которые выйдут с протестом. Именно поэтому протестов не будет,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Возможны ли протесты из-за мобилизации

По словам руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, в России могут мобилизовать еще 450 тысяч человек. Но в стране-агрессоре, как отметил Яковенко, нет мобилизационной инфраструктуры, которая нужна для этого.

"Нельзя просто сгрести всех, кто попадется мужского пола, с улицы и отправить на фронт. Их нужно обуть, одеть, обмундировать, научить, провести хотя бы первоначальное слаживание. И добавить в эту массу людей какое-то количество офицеров. Ничего этого нет", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

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Кроме того, в России может быть массовое сопротивление. Однако не протестного характера. Россияне просто могут убегать. В прошлом году после частичной осенней мобилизации в России такое уже было.

"На фронт отправили около 300 тысяч человек, а сбежало из страны более 1 миллиона. Такая будет реакция", – добавил Яковенко.

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