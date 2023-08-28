Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что она насчитывает 340 тысяч бойцов.
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"Они готовы подавить любой протест, который существует внутри России. Кроме ФСО, ФСБ, полиции и других сил в совокупности несколько миллионов человек", – сказал Яковенко.
Они, уверен российский оппозиционный журналист, не испугаются по сравнению с тем, как они испугались полторы бригады ЧВК "Вагнера" во время попытки мятежа. А также по сравнению с тем, как оккупанты убегают от украинской армии.
Здесь им противостоят безоружные люди. И они (силовики – 24 Канал) уничтожат любое количество людей, которые выйдут с протестом. Именно поэтому протестов не будет,
– подчеркнул Игорь Яковенко.
Возможны ли протесты из-за мобилизации
По словам руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, в России могут мобилизовать еще 450 тысяч человек. Но в стране-агрессоре, как отметил Яковенко, нет мобилизационной инфраструктуры, которая нужна для этого.
"Нельзя просто сгрести всех, кто попадется мужского пола, с улицы и отправить на фронт. Их нужно обуть, одеть, обмундировать, научить, провести хотя бы первоначальное слаживание. И добавить в эту массу людей какое-то количество офицеров. Ничего этого нет", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.
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Кроме того, в России может быть массовое сопротивление. Однако не протестного характера. Россияне просто могут убегать. В прошлом году после частичной осенней мобилизации в России такое уже было.
"На фронт отправили около 300 тысяч человек, а сбежало из страны более 1 миллиона. Такая будет реакция", – добавил Яковенко.
Мобилизация в стране-агрессоре: что известно
- По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, в России ни разу не прекращалась мобилизация. Призыв в стране-агрессоре продолжается ежемесячно – это "скрытая мобилизация".
- По данным ГУР МО, ежемесячно Россия мобилизует около 20 тысяч россиян. Мобилизационная кампания в стране-агрессоре происходит разными методами и разными способами. Сейчас говорится о принудительной мобилизации.
- В России внесли изменения в законодательство и, в частности, расширили призывной возраст. Военный эксперт Денис Попович считает, что проведение мобилизации в стране-агрессоре не будет лёгким, ведь россияне не поддерживают такое решение. А также из-за проблем с ресурсным и кадровым потенциалом. Кроме того, Владимир Путиным может переживать за реакцию населения и возможные поджоги военкоматов.