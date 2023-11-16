Осужденные на фронте – безлимитный ресурс: Россия жестоко расправляется с беглыми зэками

Владимир Путин не объявляет всеобщую мобилизацию, ибо нечем вооружить войско. Поэтому пока на войну с Украиной оккупанты отправляют заключенных.

Россияне жестко расправляются с осужденными, желающими сдаться в украинский плен или убежать. Такой информацией с 24 Каналом поделился российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, добавив, что Россия до конца 2023 отправит на войну с Украиной более 100 тысяч зеков.

Смотрите также Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года

Россия вербует население на войну

По словам Осечкина, покойный Евгений Пригожин смог рекрутировать в ЧВК "Вагнер" более 50 тысяч осужденных. А министерство обороны России за весенне-летний период смогло завербовать в подразделения "Шторм-Z", "Север-Z", "Ветераны-Z" и ЧВК "Редут" около 25 тысяч заключенных.

В российских тюрьмах до вторжения в Украину в феврале 2022 года было около 420 тысяч человек. Сейчас их количество упало до исторического минимума – 266 тысяч человек.

Пригожин в свое время мог приехать в одну колонию и сразу забрать 150 – 200 зэков. В то же время минобороны страны-агрессора не могут достичь таких цифр, но у них есть представители в каждом из 80 регионов России, которые набирают по 5 – 7 осужденных из каждой областной колонии.

По нашим подсчетам, до конца 2023 года в войне примут участие более 100 тысяч заключенных. Даже в ноябре – декабре они пересекут эту планку,

– подчеркнул российский правозащитник.

Кроме того, в России можно легко увеличить количество "справедливо" осужденных. Репрессивный аппарат Путина сконфигурирован таким образом, что позволяет арестовать и посадить в тюрьму любое количество людей. Места в колониях, освободившихся после отправления заключенных на войну, сразу заполняются новыми зэками. ФСБ и полиция России в таких случаях работают очень слаженно и умело отправляют россиян за решетку.

Это безлимитная работа у репрессивного аппарата по заполнению тюрем. Соответственно, систематическая работа по вербовке – это большой ресурс и одновременно большая проблема,

– подчеркнул Осечкин.

Россия расстреливает своих же

Осечкин рассказал, что известно немало случаев, когда российские заключенные подписывали контракт с оккупационной армией, чтобы потом скрыться с фронта и сдаться в украинский плен. Впрочем, загонотряды активно этому препятствуют, убивая россиян.

Осечкин рассказал, как Россия вербует зэков на войну: смотреть видео

Для этого они используют разные типы оружия:

ликвидируют выстрелом из автомата в спину, когда беглец бежит по окопам;

ликвидируют из минометов и артиллерии.

Есть ряд показаний, когда группами по 5 – 6 заключенных принимали решение о сдаче в плен, то их на середине поля накрывали артиллерией, тратя большое количество боеприпасов. Из-за таких рисков лишь небольшое количество думает как-то схитрить и уйти, потому что мизерные шансы выжить и уцелеть,

– сказал Владимир Осечкин.

Кроме того, российское руководство действует чрезвычайно подло в отношении осужденных. Бывшие заключенные, находившиеся в ЧВК "Вагнера" в декабре 2022 года и выжившие, рассказывали, что их сначала отправили не на передовую, а приказали зачищать населенный пункт под строгим наблюдением аэроразведки. Если бы кто отказался участвовать в зачистке и убивать мирных жителей, то их бы сразу ликвидировали.

Таким образом, собирают компромат. Из-за этих преступлений они получат пожизненное заключение в Украине или в тюрьме Гааги. Там действуют бесчеловечные условия – задолго иметь компромат и "связывать людей кровью",

– подытожил основатель организации Gulagu.net.

Россия вербует зэков на войну