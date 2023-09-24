Сегодня за Росгвардию отвечает Виктор Золотов давний сторонник Владимира Путина. Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что когда Путин еще не был президентом Золотов отвечал за переговоры с бандитскими формированиями.

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Почему усиливают Росгвардию

Никто не планировал, что Евгений Пригожин поругается с Сергеем Шойгу, выведет вагнеровцев с фронта и распустит заключенных по домам. Сегодня Золотов, кроме того, что курирует отношения Путина с Чечней и кадыровцами, также взял на себя часть "наследия Пригожина".

Ситуация с освобожденными заключенными достаточно сложная, ведь их много, и они совершают новые преступления. Поэтому их разными способами пытаются забрать с территории России. Многие снова попадают в тюрьму, а оттуда дальше на фронт.

Второй выход – это Росгвардия, которая охотно вербует бывших узников. Там их направляют на работу не внутрь России, а на оккупированные территории. Потому и добровольно, и принудительно их будут извлекать из России,

– сказала Ольга Романова.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" объяснила, почему усиливают Росгвардию: смотрите видео

Какие выгоды Росгвардия получит от ЧВК

Главная задача Росгвардии – разгон недовольных и протестующих. Золотов решил "клонировать" ЧВК уже из своих сил, для того чтобы приобщить туда людей, не имеющих работы на оккупированных территориях. Формат ЧВК для них близок и понятен.

Это также станет еще одной возможностью организовывать коррупционные схемы.

Сейчас частные военные компании обязаны заключать контракты с Минобороны, а это означает не только "клятву верности", но также поставки патронов, снарядов, продовольствия, амуниции. Это тендеры, бюджетные деньги и всем хорошо известное "пиление" средств еще и на войне,

– заметила Романова.

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