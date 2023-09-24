Сьогодні за Росгвардію відповідає Віктор Золотов, який є давнім прибічником Владіміра Путіна. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що, коли Путін ще не був президентом Золотов відповідав за переговори з бандитськими формуваннями.

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Чому посилюють Росгвардію

Ніхто не планував, що Євгєній Пригожин посвариться з Сєргєєм Шойгу, виведе вагнерівців з фронту та розпустить в'язнів по домах. Відтак сьогодні Золотов, окрім того, що курує відносини Путіна з Чечнею й кадирівцями, також взяв на себе частину "спадку Пригожина".

Ситуація зі звільненими в’язнями досить складна, адже їх багато і вони скоюють нові злочини. Через це їх різними способами намагаються забрати з території Росії. Багато хто знову потрапляє в тюрму, а звідти далі на фронт.

Другий вихід – це Росгвардія, яка з великою охотою вербує колишніх в'язнів. Там їх направляють на роботу не всередину Росії, а на окуповані території. Тому й добровільно, і примусово їх витягуватимуть з Росії,

– сказала Ольга Романова.

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Які вигоди отримає Росгвардія від ПВК

Головне завдання Росгвардії – розгін незадоволених і протестувальників. Золотов вирішив "склонувати" ПВК уже зі своїх сил, для того, щоб долучити туди людей, які не мають роботи на окупованих територіях. Формат ПВК для них близький і зрозумілий.

Також це стане ще однією можливістю організовувати корупційні схеми.

Зараз приватні військові компанії зобов'язані укладати контракти з Міноборони, а це означає не тільки "клятву вірності", але й також постачання патронів, снарядів, продовольства, амуніції. Це тендери, бюджетні гроші й всім добре відоме "пиляння" коштів ще й на війні,

– зауважила Романова.

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