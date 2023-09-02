Кроме "троллинга" пособников российских силовиков, хакеры получили доступ к необходимым данным. Украина использует их для усиления обороны государства.
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Искреннее поздравление с праздником
Посетители 17 сайтов компаний Краснодарского края увидели вместо начальной страницы интересный фотоколлаж. На нем красовался окровавленный глава росгвардии Виктор Золотов и улыбающийся генерал Валерий Залужный рядом. Таким образом, предприятия поздравили с днем российской гвардии, который захватчики празднуют 2 сентября.
Сообщается, что хакеры атаковали сайты компаний, непосредственно помогавших российским силовикам. Предприятия предоставляли информационное, энергетическое и логистическое обеспечение росгвардии в Краснодарском регионе.
Кроме оставленного поздравления хакеры также получили важную информацию, которая поможет победить Россию.
Полученные в ходе операции данные с серверов врага успешно реализуются в пользу обороны Украины,
– написали в Управлении стратегических коммуникаций.
Поздравление с днем российской гвардии / СтратКом ВСУ
Другие хакерские атаки на оккупантов
- Прямо на День Независимости Украины в ряде российских городов украинские хакеры сломали камеры со звуком и включили государственный гимн. Гимн слышали в кафе, магазинах, складах и на СТО в Екатеринбурге, Анапе, Нижнем Новгороде, Москве, Белгороде, Кирове, Новосибирске.
- В начале августа хакеры сломали реестр недвижимости Москвы – они получили необходимую информацию и уничтожили инфраструктуру сайта и базу данных. Украина получила данные всех жителей Москвы, в частности, чиновников, политиков, военных и представителей спецслужб, владеющих недвижимостью в столице и поддерживающих войну.
- Также недавно Украина получила данные из почты российского полковника Григория Зана, разгонявший митинги в Херсоне и пытавший местных. Оказалось, что оккупант любит воровать деньги, а также не платит алименты бывшим женам.